Roddick e Hewitt avançam às semifinais em San Jose (EUA) Os dois tenistas favoritos ao título do ATP de San Jose, nos EUA, venceram seus jogos na noite desta sexta-feira e avançaram às semifinais do torneio, que distribiu 380 mil dólares em prêmios. O cabeça-de-chave número 1, o norte-americano Andy Roddick, bateu o alemão Bjorn Phau por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. O australiano Lleyton Hewitt, terceiro pré-classificado, sofreu um pouco para derrotar o compatriota Wayne Arthurs por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Nos outros jogos, o norte-americano Vincent Spadea ganhou do belga kristof Vliegen por 2 a 1 (6/1, 2/6 e 6/3) e o britãnico Andy Murray passou pelo sueco Robin Soderling também por 2 a 1 (4/6, 7/5 e 6/4). Na chave de duplas, o veterano John McEnroe, de 47 anos, se classificou às semifinais. Ao lado do sueco Jonas Bjorkman, McEnroe fez 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 7/5) na dupla formada pelo australiano Ashley Fisher e pelo norte-americano Tripp Phillips.