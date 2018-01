Roddick e Nalbandian são eliminados em Indian Wells O Masters Series de Indian Wells teve duas surpresas nesta quarta-feira, na disputa das oitavas-de-final da chave masculina. Dois dos favoritos ao título, o norte-americano Andy Roddick e o argentino David Nalbandian, foram eliminados do torneio, que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios. Cabeça-de-chave número 3 em Indian Wells, Roddick foi derrotado pelo russo Igor Andreev por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1. Agora, o tenista da Rússia vai enfrentar o vencedor de James Blake (EUA) x Tommy Haas (ALE). Já Nalbandian, que era o cabeça-de-chave número 4 em Indian Wells, perdeu para o tailandês Paradorn Srichaphan também por 2 sets a 1, com 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2. Nas quartas-de-final, o adversário de Srichaphan sairá do jogo Jarkko Nieminen (FIN) x Marat Safin (RUS).