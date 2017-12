Roddick e Nalbandian se garantem nas quartas em Viena Dois dos principais favoritos ao título do ATP de Viena, na Áustria, venceram seus jogos nesta quinta-feira e se classificaram às quartas-de-final. No primeiro jogo do dia, o argentino David Nalbandian (cabeça-de-chave número 2) ganhou do austríaco Oliver Marach por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3 - e agora terá pela frente o chileno Fernando González. Mais tarde, o norte-americano Andy Roddick (cabeça 3) derrotou o francês Richard Gasquet por 2 sets a 1 - com parciais de 6/5 (5/7), 6/1 e 6/3. Na próxima rodada, seu adversário será o austríaco Jurgen Melzer, que passou pelo polonês Lukasz Kubot também por 2 a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1. Em outras partidas do dia pelo torneio, que é disputado em piso de cimento e distribui 695 mil dólares sem prêmios, o suíço Stanislas Wawrinka bateu o sérvio Novak Djokovic (cabeça 8) por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3 - e o austríaco Stafen Koubek ganhou do cipriota Marcos Baghdatis (cabeça 4) por 2 a 1 - com parciais de 1/6, 7/6 (7/3) e 6/2. Suécia - Pela segunda rodada do ATP de Estocolmo, na Suécia, os favoritos também passaram às quartas-de-final. O norte-americano James Blake (cabeça 2) eliminou o alemão Simon Greul por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 - e o checo Tomas Berdych (terceiro pré-classificado) sofreu para ganhar do sueco Andreas Vinciguerra por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 7/5.