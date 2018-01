Roddick está na final do Masters Series de Cincinnati Recuperado de problemas físicos, e aparentemente também de emocionais, Andy Roddick volta a viver bons momentos no tênis. Com a vitória sobre o chileno Fernando Gonzalez por 6-3 e 6-3, o badalado tenista norte-americano classificou-se para a final do Masters Series de Cincinnati, Estados Unidos. Vai decidir o título neste domingo às 14 horas, de Brasília, com SporTV diante do espanhol Juan Carlos Ferrero, que eliminou o compatriota Tommy Robredo por 63 e 64. Curiosamente esta decisão, num dos mais importantes preparatórios para o US Open, coloca frente à frente dois tenistas em recuperação. Roddick que já esteve prestes a liderar o ranking amargou momentos difíceis, enquanto Ferrero chegou a ser o número 1 do mundo e ganhou Roland Garros de 2003 para depois cair em má fase e só agora encontrar a recuperação.