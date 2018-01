Roddick estréia com vitória na Austrália O norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 2, não teve dificuldades para derrotar, nesta segunda-feira, o suíço Michael Lammer por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/2, pela primeira rodada do Aberto da Austrália. Ainda pela primeira fase do torneio, o sueco Thomas Johansson bateu o francês Cyril Saulnier por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/6 (7/3) e 6/4. O croata Ivan Ljubicic também venceu o australiano Chris Guccione por 3 a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 7/6 (7/3). Já o argentino Gaston Gaudio avançou na competição após o romeno Razvan Sabau abandonar o jogo no segundo set, quando perdia por 5 a 0 - no primeiro set, Gaudio venceu por 6/2.