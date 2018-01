Roddick garante vaga na final de Indianápolis O tenista norte-americano Andy Roddick confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na final do Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos. Neste sábado, ele derrotou o também norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, que distribuiu US$ 575 mil em prêmios, Roddick espera agora a definição do seu adversário. O norte-americano James Blake e o belga Xavier Malisse disputam ainda neste sábado uma vaga na final de domingo. Atualmente, Roddick é o 11º colocado do ranking mundial, mas ele já liderou a lista. Dono de dois títulos do Torneio de Indianápolis, o norte-americano irá disputar a sua primeira final nesta temporada 2006. "Foi o melhor tênis que eu joguei em todo o ano", admitiu o tenista, após a vitória sobre Ginepri.