Roddick, Nalbandian e Safin se classificam em Roma Pela primeira rodada do Masters Series de Roma, evento que distribui cerca de US$ 2,5 milhões em prêmios, o tenista norte americano Andy Roddick venceu o romeno Victor Hanescu nesta terça-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Roddick teve total controle da partida e precisou de pouco mais de 50 minutos para derrotar Hanescu. Agora, o norte-americano vai enfrentar o cipriota Marcos Baghdatis. Em outro confronto, o argentino David Nalbandian passou pelo espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em quase duas horas de jogo. Na próxima fase, Nalbandian vai enfrentar o francês Paul-Henri Mathieu. O russo Marat Safin também garantiu vaga à próxima fase do Masters Series de Roma. Ele derrotou o seu compatriota Teimuraz Gabashvili por 2 a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/1. O jogo entre os dois tenistas durou mais de 2h30min. Safin vai enfrentar Rubin Ramirez Hidalgo, que passou pelo argentino Guillermo Coria. Já o sueco Thomas Johansson também se classificou. Ele venceu o italiano Fabio Fognini por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, e vai pegar o alemão Tim Henman.