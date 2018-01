Roddick passa por espanhol e chega às oitavas O norte-americano Andy Roddick, quarto melhor tenista do mundo, venceu nesta segunda-feira o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e avançou às oitavas-de-final do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. O próximo adversário de Roddick será o alemão Simon Greul, que veio do qualificatório e protagonizou a maior surpresa do dia ao derrotar o veterano inglês Tim Henman por 0/6, 6/1 e 7/5. Se a Espanha perdeu com Verdasco, ganhou com David Ferrer, que passou pelo francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 1 (4/6, 7/5 e 6/4). Nas oitavas-de-final, Ferrer encara o vencedor do confronto entre o argentino Guillermo Coria e o Olivier Rochus.