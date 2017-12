Roddick se classifica para as quartas-de-final em Roma O norte-americano Andy Roddick venceu o inglês Greg Rusedski por 2 a 0 (7/6 (7/4) e 6/2), na tarde desta quinta-feira, e se classificou para as quartas-de-final do Masters Series de Roma. O jogo foi muito equilibrado e, mesmo disputado no saibro, teve lances dignos de uma partida em piso rápido, com saques fortes e voleios. Acabou com a sexta vitória de Roddick em sete confrontos diante do inglês, que é especialista na grama e tenta se preparar para Roland Garros, o Grand Slam disputado no saibro. Ele espera pelo vencedor do jogo entre os franceses Fabrice Santoro e Gael Monfis. O espanhol Nicolas Almagro vai ser o adversário nas quartas-de-final do número 1 do mundo, Roger Federer. Ele se aproveitou da desistência de Nikolay Davydenko, que abandonou a partida, contundido, ao perder o primeiro set por 7/6. O chileno Fernando González também se classificou para as quartas, ao derrotar o checo Tomas Berdych por 2 a 0 (6/2 e 6/4). Ele enfrenta o vencedor do duelo entre o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, e o inglês Tim Henman.