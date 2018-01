Roddick vence e avança à terceira rodada em Nova York O americano Andy Roddick, nono cabeça-de-chave, foi o primeiro tenista a conseguir classificação para a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, ao vencer por 6/3, 7/6 (7/3) e 6/3 o dinamarquês Kristian Pless. Roddick terá como adversário na terceira rodada o vencedor do jogo desta quinta-feira entre o brasileiro Thiago Alves e o espanhol Fernando Verdasco. Como se esperava, o ex-número 1 e campeão do Aberto voltou a concentrar o seu jogo no saque e nos voleios, para superar um adversário que tinha as mesmas armas, porém menos eficientes. "Acho que foi um bom jogo, que me ajudou a trabalhar bem com meu saque e com a direita, e a cometer o menor número possível de erros. Estou contente porque não só venci dois jogos, mas também porque os dois foram por 3 a 0", avaliou Roddick.