Roddick vence e pega Federer na final do US Open Andy Roddick não quis saber e espantou a zebra ao vencer o russo Mikhail Youzhny - que já havia eliminado Rafael Nadal - por 3 sets a 1 pela semifinal do US Open, com parciais de 6/7 (5/7), 6/0, 7/6 (7/3) e 6/3. Na final, o norte-americano enfrenta o suíço Roger Federer, n.º 1 do mundo e favorito à conquista de seu terceiro Grand Slam do ano. Roddick, atual n.º 10 do ranking da ATP, confirmou sua volta por cima após sucessivos fracassos deste ano. Após trocar de técnico, agora está sendo treinado pelo ex-astro norte-americano Jimmy Connors, Roddick conquistou o Masters Series de Cincinnati,batendo o espanhol Juan Carlos Ferrero na decisão. Contra Youzhny, Roddick usou muito bem sua principal arma: o saque. Com isso, complicou a vida do russo, e garantiu seu lugar na decisão do torneio, porém, para a final a zebra será o norte-americano, que vem motivado e conta com o calor da torcida, mas encara uma verdadeira pedreira.