Roddick vence e se classifica às quartas em Los Angeles O tenista norte-americano Andy Roddick (cabeça-de-chave número 1) sofreu, mas venceu o desconhecido compatriota Scott Oudsema por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/2 -, na noite desta quinta-feira, e se classificou às quartas-de-final do ATP de Los Angeles, que é disputado em quadra de piso duro e serve de preparação para o US Open. Seu rival será o russo Dmitry Tursunov, que bateu o norte-americano Sam Querrey por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/4. Outros dois pré-classificados também avançaram no torneio. O norte-americano Robby Ginepri (cabeça 4) passou pelo dinamarquês Kenneth Carlsen por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4 - e terá pela frente, nas quartas, o eslovaco Dominik Hrbaty (cabeça 7), que eliminou o alemão Lars Burgsmuller com a vitória por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/4. Stanford Pelas oitavas-de-final do WTA de Stanford, nos Estados Unidos, a suíça Patty Schnyder (cabeça-de-chave número 2) se classificou ao vencer a japonesa Akiko Morigami por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/4. Em outras partidas, a checa Nicole Vaidisova (cabeça 3) bateu a austríaca Sybille Bammer por 2 a 0 (6/1 e 6/4), a alemã Anna-Lena Groenefeld (cabeça 4) passou pela russa Vasilisa Bardina também por 2 a 0 (6/3 e 7/5) e a russa Vera Zvonareva ganhou da francesa Nathalie Dechy por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/0.