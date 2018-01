Roddick vence e tem chance de vingar Agassi no US Open Andy Roddick sofreu, mas venceu, neste domingo, o espanhol Fernando Verdasco por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (5/7), 6/3, 6/4, 6/7 (4/7) e 6/2. A partida, que teve 3 horas e 21 minutos de duração, evitou um dia trágico para a torcida norte-americana, já que horas antes o grande ídolo Andre Agassi fora eliminado pelo alemão Benjamin Becker. Após bater Verdasco, Roddick cumprimentou os quatro cantos da arquibancada, imitando o gesto característico de Agassi. Aliás, ele terá a chance de vingar o compatriota na próxima rodada, já que terá Becker pela frente nas oitavas-de-final do US Open. O norte-americano casa nunca enfrentou o europeu, n.º 112 do mundo. Antes de bater Agassi, Becker eliminou do torneio o francês Sebastien Grosjean e o italiano Filippo Volandri.