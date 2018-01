Roddick vence e vai às oitavas-de-final Sob um calor de 33 graus, o norte-americano Andy Roddick, de 23 anos, venceu com facilidade nesta sexta-feira o francês Julien Benneteau, por três sets a zero (6-1, 6-2, 6-2), e passou para as oitavas-de-final do Aberto da Austrália. Roddick enfrentará na próxima rodada o campeão mundial juvenil, o cipriota Marcos Baghdatis, que venceu por 6-2, 6-1, 6-2 o alemão Denis Gremelmayr.