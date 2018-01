Roddick vence torneio de exibição O americano Andy Roddick conquistou o título no torneio de exibição de Kooyong ao vencer o alemão Tommy Haas por 6/3 e 7/6 (6). Roddick, que chegou à final do torneio após o abandono por lesão do alemão Nicolas Kiefer, perdeu a final deste mesmo torneio no ano passado para o suíço Roger Federer, que nesta edição não conseguiu chegar à final.