Roddick volta ao top 10 do ranking mundial de tênis da ATP Com a conquista do título do Masters Series de Cincinnati, o tenista norte-americano Andy Roddick voltou ao top 10 do novo ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), divulgado nesta segunda-feira. Roddick havia derrotado na final o espanhol Juan Carlos Ferrero, que com o vice-campeonato saltou da 31ª para a 18ª posição. Com 1.890 pontos, Roddick é justamente o 10.º colocado - ele está apenas 25 pontos atrás do checo Radek Stepanek, que é o nono. Outro destaque no ranking foi o cipriota Marcos Baghdatis, que ganhou duas posições e foi para oitavo. Já o russo Nickolay Davydenko foi ultrapassado pelo espanhol Tommy Robredo e caiu para o sétimo lugar. O suíço Roger Federer continua tranqüilo na liderança, com 7.295 pontos, enquanto o espanhol Rafael Nadal aparece em segundo, com 4.625. Dos brasileiros, o melhor é Marcos Daniel, número 94 do mundo. Já Gustavo Kuerten, que não está participando de torneios por causa de seguidas contusões, caiu para 576.º. A maioria dos principais tenistas deve descansar nesta semana para a disputa do US Open, o último Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda-feira, nos Estados Unidos.