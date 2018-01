Rodrigão vai para o vôlei italiano O meio-de-rede Rodrigão rescindiu contrato com a Unisul/Nexxera e jogará no Macerata. A equipe italiana chamou o jogador da seleção brasileira às pressas, após a morte do polonês Golas em acidente de carro, há 12 dias. Rodrigão era o único campeão olímpico de Atenas/2004 que restava no vôlei nacional. ?Fico triste por sair, porque acredito no projeto da Unisul e pelo meu excelente relacionamento com o Giovane, que foi sempre de muita transparência e honestidade. Já estava até alugando um imóvel em São José para morar durante a temporada. Mas é uma oportunidade que não posso perder?, explicou o jogador. Giovane, coordenador de esportes da Unisul, admitiu que a equipe não teve como cobrir a proposta. ?Infelizmente era muito alta. Eles vão pagar a multa da rescisão e vamos usar esses recursos para investir em categorias de base?, contou o ex-jogador.