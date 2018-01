Rodrigo agora vai de "Harry Potter" O cavaleiro Rodrigo Pessoa começou a investir em novas montarias no Circuito do Sol, que está sendo realizado em Jerez de La Frontera, na Espanha. Na prova para cavalos de 7 anos, o brasileiro, montando "Harry Potter", terminou em 11º lugar entre 141 conjuntos. A égua "Fantasia", de 8 anos, entra pela primeira vez na pista hoje. A próxima competição forte da qual Rodrigo participará será a Copa do Mundo de Hipismo, no início de maio, na cidade alemã de Liepzig, em que competirá com "Lianos" e "Baloubett". "Temos de pensar no futuro e só trabalhando os animais mais novos vamos ter cavalos para continuar lutando por vitórias", comenta Rodrigo. "O ´Harry Potter´ é uma montaria surpreendente. Apesar de novo, não tem medo dos obstáculos." Santo Amaro- A primeira etapa da Copa Santo Amaro de Salto começa hoje com a organização e participação do cavaleiro Vitor Alves Teixeira, que assumiu o cargo de diretor do Departamento de Salto da entidade. As provas,, para todas as categorias vão de 0,90 m a 1,40m e começam às 14h.