Rodrigo Bastos fica em 31º lugar no tiro O paranaense Rodrigo Bastos foi o melhor brasileiro nesta sexta-feira, primeiro dia da fossa olímpica na Copa Mundial de Tiro ao Prato, no Centro Esportivo Americana. Prata no Pan de São Domingos/2003 ? e único do País do tiro que irá à Olimpíada de Atenas em agosto -, Rodrigo fez 62 pontos, 31º entre os 54 inscritos de 33 países. O gaúcho Roberto Schmits também marcou 62. Ficou em 35º lugar. O melhor do dia foi o norte-americano Michael Herman, com 72, seguido do britânico Ian Peel, com 71. A disputa segue neste sábado, a partir das 8h. Os seis melhores após 125 pratos disputam a final a partir das 12h. A entrada é franca.