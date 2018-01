Rodrigo Bastos iguala recorde mundial no tiro esportivo Rodrigo Bastos, medalha de prata na fossa olímpica no Pan-Americano de São Domingos, em 2003, igualou neste domingo o recorde mundial com total geral de acertos - 125 - da fossa olímpica durante etapa do Campeonato Paranaense, em Curitiba. Rodrigo está convocado pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo para representar o Brasil na Copa do Mundo da China, de 2 a 11 de abril, na cidade Qingyuan, ao lado de Janice Teixeira, Roberto Schmits e Guilherme Maurina.