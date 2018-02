Rodrigo Castro consegue vaga para Olimpíadas de Pequim

Rodrigo Castro completa 29 anos na próxima sexta-feira, dia 21, e ganhou um excelente presente de aniversário neste sábado: o índice para participar pela terceira vez dos Jogos Olímpicos. Ele marcou 1min48s55 na prova de 200 metros livre do Torneio Open, no Pinheiros. O tempo foi melhor que o índice A da Federação Internacional de Natação - Fina, que é de 1min48s72. Muito emocionado, Rodrigo, do Minas Tênis, disse que a maturidade lhe deu tranqüilidade e ensinou e aprendeu ao treinar ao lado de jovens como Thiago Pereira, seu colega de clube e que tem uma das duas vagas dos 200 metros. A final do Open foi muito disputada com outro nadador do clube de Belo Horizonte, Nicolas Oliveira, que largou na frente, mas foi ultrapassado por Rodrigo nos metros finais. O recorde sul-americano da prova ainda pertence a Gustavo Borges, com o tempo dos Jogos Olímpicos de Atlanta/1996, 1min48s08. "Estou emocionado. Não esperava esse índice agora. Vamos atrás do recorde também. Na natação, um motiva o outro. Não tem mistério em chegar quase aos 30 anos com bons resultados. O patrocínio dos Correios, que todo ano tenho renovado, a excelente estrutura do Minas e vários outros patrocínios que vão surgindo dão o apoio fundamental. Antigamente não tinha jeito, o cara tinha que largar tudo para trabalhar. Hoje, somos profissionais", afirma. A nadadora Monique Ferreira também está muito perto de colocar seu nome na lista dos que vão à China em agosto de 2008. Em uma bela prova com a colega de clube Tatiana Lemos Barbosa, Monique, do Pinheiros, bateu o recorde sul-americano dos 200 metros livre, com 2min01s10. Joanna Maranhão fez a maior força para chegar no índice dos 400 metros medley, 4min45s08. Mas mesmo com meia piscina de diferença para as demais competidoras, a nadadora do Nikita/Sesi chegou só em 4min49s39 (tempo melhor que o recorde de campeonato, de Lívia dos Santos, de 2006: 4min59s93).