Rodrigo Castro obtém índice para Indianápolis Apesar de terminar na terceira posição, nos 200m nado livre, o brasileiro Rodrigo Castro obteve o índice para a disputa do Mundial de Piscina Curta de Indianápolis, em outubro, com o tempo de 1min47s32. O nadador ficou do romeno Dragos Coman, 1min46s41, e do americano Scott Tucker, 1min546s54.