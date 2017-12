Rodrigo chega em 5.º em Stuttgart O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando Gandini Baloubet Du Rouet, terminou em 5.º lugar no GP de Salto de Stuttgart, na Alemanha. O conjunto passou pelos dois percursos eliminatórios, sem derrubes, e no desempate cometeu uma falta, totalizando quatro pontos perdidos em 43s24. O inglês Michael Whitaker, com Handell II, foi o vencedor, com zero ponto perdido em 41s63. Hoje, na Sociedade Hípica Paulista, foi encerrado Campeonato Paulista de Hipismo. O campeão na categoria sênior foi Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, montando Audi San Diego.