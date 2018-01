Rodrigo defende título na Espanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa começa neste terça-feira a disputa do torneio de saltos dos Jogos Eqüestres Mundiais, em Jerez de La Frontera, Espanha, com o desafio de defender o título de campeão individual que conquistou em Roma, em 1998. Rodrigo afirmou, nesta segunda-feira, que não é o favorito. ?Não sou bom em prognósticos... E tenho de concordar com que os especialistas dizem, que o Ludger (o alemão Ludger Beerbaum, líder do ranking) é favorito?, disse Rodrigo, referindo-se ao rival. Por equipes, o desafio do Brasil é terminar entre os cinco primeiros países, os que garantem vaga para a Olimpíada de Atenas, em 2004. Além de Rodrigo, a equipe terá mais três conjuntos: Bernardo Rezende Alves/Oberon, Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda/Aspen e Celso Ariane/Quinta. Rodrigo, que venceu Roma montando Lianos, vai saltar em Jerez com Baloubet du Rouet, o cavalo sela-francesa que refugou na final dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, tirando o ouro do brasileiro. Mas nesta terça-feira, a prova será apenas de aquecimento, para que todos os conjuntos possam reconhecer a pista de Jerez. Nesta quarta-feira será o primeiro dia de competições na categoria individual e na quinta-feira por equipes. ?É claro que aqui tudo vai ser bem difícil, mas posso dizer que o conjunto está bem preparado.?