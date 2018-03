Rodrigo disputa Copa do Mundo com Baloubet O cavalo sela-francesa Baloubet du Rouet está em Milão para a final da Copa do Mundo de Hipismo, que começa na quinta-feira. ?O Baloubet chegou bem a Milão e a infra-estrutura do local é excelente?, disse o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa. O conjunto vai lutar pelo inédito tetracampeonato da competição.