Rodrigo: duas vezes 5.º em Hamburgo O cavaleiro Rodrigo Pessoa estreou com dois 5.º lugares no Derby Internacional de Hamburgo (ALE), hoje. Com o cavalo Taylor Made superou todos os obstáculos de até 1,50 m de altura, sem faltas, em 52s03. A prova, com 38 conjuntos, foi dominada pelos alemães, pela ordem: Toni Hassmann, com Landstreicher (46s96), Christian Ahlmann, com Cöster (48s28), Sören von Rönne, com Chandra (49s66) e Björn Nagel, com Lassergut Calino (49s83). Na preparativa para o Derby de domingo, Rodrigo e Gandini Stardust foi 5.º, sem faltas,em 103s07.