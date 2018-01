Rodrigo e Baloubet novamente em 7.º O cavaleiro Rodrigo Pessoa e sua montagem, Baloubet du Roet, mais uma vez ficaram no sétimo lugar na etapa de Las Vegas da Copa do Mundo de Hipismo, nos Estados Unidos. No geral, os dois estão na quarta colocação, posição que inclusive entrarão na pista no domingo, quando acontece a final do torneio. Na madrugada deste sábado, o conjunto brasileiro marcou o tempo de 66s57, sem cometer nenhuma falta na pista, na primeira tentativa. Como outros oito conjuntos também zeraram a pista, foi preciso disputar um desempate. E, neste Rodrigo e Baloubet cometeram um erro, justamente no último obstáculo, que lhes fez terminar com o tempo de 33s12. A vencedora foi a alemã Markus Beerbaum, que marcou o tempo de 32s56, sem cometer nenhuma falta. Ela, inclusive, está na primeira colocação, sem ter cometido nenhuma falta em nenhuma das três pistas disputadas.