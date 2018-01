Rodrigo e Bernardo vencem em La Coruña O cavaleiro Rodrigo Pessoa pôde, enfim, comemorar um título em La Coruña. Com a égua Sigane van Grundeval, que não vinha muito bem na competição, Rodrigo ganhou hoje o Troféu Caixa Galícia, no último dia do Concurso Internacional de Saltos de La Coruña. Na 6ª-feira, Bernardo Alves foi campeão do Troféu Azkar de La Coruña com Fort Neuville de Joter.