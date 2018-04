Rodrigo e Doda cometem faltas Os brasileiros Rodrigo Pessoa, Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, e Luciana Diniz cometeram faltas na primeira passagem da final olímpica do torneio de saltos de hipismo, nesta sexta-feira, no Conjunto Eqüestre Markopoulo. Rodrigo, montando Baloubet du Rouet, derrubou dois obstáculos e encerrou com 8 pontos perdidos. Doda, com Countdown 23, também cometeu duas faltas e está com oito pontos perdidos. Já o primeiro conjunto brasileiro a entrar na pista, Luciana Diniz-Knippling/Mariachi, cometeu cinco faltas, ficando com 20 pontos perdidos e praticamente fora das finais.