Rodrigo e Keri Pessoa são destaque Rodrigo e Keri Pessoa foram destaque, hoje, no 8.º Circuito Hípico do Sol, na Espanha. Com Gandini Stardust, Rodrigo venceu a primeira prova da série principal da segunda etapa. Keri, com Gandini Del Mar, foi segundo. Rodrigo (41s07) e Keri (44s72) completaram o percurso sem faltas. O concurso prossegue amanhã e é observatório para definir a equipe brasileira dos Jogos Eqüestres Mundiais.