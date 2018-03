Rodrigo fica em 3º lugar na França Depois do vice-campeonato da Copa do Mundo - Rodrigo Pessoa esteve bem perto de ganhar o torneio pela quarta vez consecutiva, em abril - o cavaleiro brasileiro deixou Baloubet du Rouet em casa e seguiu para a França levando a égua Bianca e o cavalo Taylor Made. O cavalo alemão Lianus, com o qual Rodrigo ganhou o Mundial de Roma, em 1998, estreará na temporada de saltos no torneio de Hamburgo, no próximo fim de semana. Hoje, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa ficou em terceiro lugar, na prova principal do Concurso de Salto Internacional de Fontainebleau, na França, montando a égua Bianca. A prova - com obstáculos a até 1,45 m de altura - foi vencida pelo francês Roger Ive Bost. O concurso também teve a presença dos brasileiros Bernardo Rezende Alves, com Oberon, e Pedro Costa, com Delaine. "O Bernardo fez um excelente percurso", elogiou Rodrigo. Embora não tivesse feito falta na passagem com Oberon, Bernardo não se classificou entre os dez primeiros. Sábado e domingo seguem as provas de Fontanebleau. Hoje, Rodrigo confirmou que deverá disputar o tradicional concurso de Aachen, de 12 a 17 de junho.