Rodrigo garante vaga na Copa do Mundo O cavaleiro Rodrigo Pessoa venceu o Grande Prêmio de Paris Bercy de Hipismo, na França. Com o cavalo Baloubet de Rouet, Rodrigo foi o último a entrar na pista e zerou o percurso com o tempo mais rápido da competição, 36s66. Segundo colocado, o belga Ludo Philipparets levou 37s52 para fazer o mesmo percurso. O alemão Otto Becker obteve a terceira posição. Com a vitória, Rodrigo garantiu uma vaga na final da Copa do Mundo e assumiu a segunda colocação da classificação geral para a final, em Milão.