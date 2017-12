Rodrigo monta Baloubet em Aachen O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa, que esta semana venceu o GP Warsteiner ? Prêmio da Europa ? no Concurso Hípico Internacional Oficial de Aachen, na Alemanha, disputa amanhã o Grande Prêmio, que encerra a competição, montando ?Baloubet?. O GP terá sua primeira passagem antes do jogo entre Brasil e Alemanha pela Copa do Mundo e, após a partida, a segunda e decisiva. Os competidores e o público poderão acompanhar a final do Mundial pelo telão que foi instalado na pista principal de Aachen. Rodrigo decidiu usar seu boné com a bandeira brasileira pintada para provocar um pouco os adversários do futebol ? seu principal rival é o alemão Ludger Beerbaum. ?Todos os cavaleiros, quando cruzam comigo, vêm falar do jogo. Sinto que estão preocupados com a perda do Ballack, mas depositam uma enorme confiança no goleiro Oliver Kahn. Eu só digo que goleiro bom tem de ser testado contra o ataque dos ?Rs? do Brasil. Aí sim, vamos ver se ele é bom mesmo?, assinala o brasileiro. Rodrigo disse que está se divertindo com a situação. ?Também comento com alguns que eles podem perder o jogo no intervalo do GP e eu posso tornar o dia ainda pior vencendo o GP com ?Baloubet?.