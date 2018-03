Rodrigo monta cavalo de ? 1 mi

Rodrigo Pessoa está animado com a aquisição de um novo cavalo com o qual pretende participar das principais competições internacionais. Let?s Fly, um hannoveriano de 9 anos, é irmão de Shutterfly, animal que tem mantido a amazona alemã Meredith Michaels-Beerbaum entre os líderes do ranking mundial. Segundo o ginete brasileiro, atual campeão olímpico, o proprietário do cavalo, o empresário americano do ramo de ferrovias Hunter Harrison, desembolsou ? 1 milhão (cerca de R$ 2,6 milhões) pela montaria. Normalmente comedido, Rodrigo mostra-se entusiasmado. "Vi Let?s Fly competindo na Flórida e quando soube que ele estava à venda nem acreditei. Fiz tudo o possível para aproveitar a oportunidade." O brasileiro pretende fazer o cavalo atuar juntamente com Rufus, também de propriedade de Harrison, nas principais competições internacionais. "O que mais me impressionou em Let?s Fly é sua leveza. Ele também é muito rápido e arisco." Rodrigo, no entanto, é comedido ao falar de comparações entre o animal - filho de Famm (mãe de Schutterfly) e Lordano - com Baloubet du Rouet, com o qual conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas. "Acho que não se pode comparar dois cavalos. Tudo o que posso dizer é que Let?s Fly tem todas as qualidades para ser uma montaria de alta classe." Quanto a Baloubet, está aposentado, na Bélgica, onde segue carreira de reprodutor. O campeão olímpico em Atenas/2004 afirmou que não deve demorar a criar um entrosamento com o novo cavalo, com o qual pretende começar se tornar competitivo em seis meses. "Ele vem de um bom trabalho de coudelaria (haras) e estava sendo montado por um ótimo cavaleiro, o americano Peter Wylde. Então, acho que não demorarei a fazer um bom conjunto." Como Let?s Fly não obedece às regras para participar de uma olimpíada - é necessário que o proprietário do cavalo inscrito seja, desde o dia 31 de dezembro de 2007, da mesma nacionalidade que o animal defenderá nos Jogos - não estará nas provas hípicas olímpicas, que serão em Hong Kong. Rodrigo estava ontem nos Estados Unidos e deverá seguir para a Europa em breve. Com Rufus, participará das observatórias para definição da equipe olímpica brasileira. "Já escolhi as competições das quais participarei: Cannes, Mônaco e Aachen." De dez conjuntos pré-selecionados, apenas cinco irão a Hong Kong.