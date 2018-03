Rodrigo Pessoa cai do cavalo e fratura ombro Uma das esperanças de medalha para o Brasil na Olimpíada de Atenas, em agosto, o cavaleiro Rodrigo Pessoa sofreu um acidente neste sábado, na Espanha, e teve uma fratura no ombro. Rodrigo caiu quando estava montando a égua Queen Z. Foi levado a um hospital e tirou radiografias, que revelaram que a lesão não foi séria. Ainda assim, Rodrigo deverá ficar 10 dias com o braço imobilizado. ?Não sei exatamente o que aconteceu, a Queen Z estranhou um obstáculo com um painel e viramos. A sorte foi que acabei sendo arremassado para longe e por isso ela não caiu em cima de mim, o que teria sido bem pior." A fratura não muda os planos de Rodrigo, que deve disputar a final da Copa do Mundo, na Itália, entre 22 e 25 de abril.