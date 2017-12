Rodrigo Pessoa compete na Alemanha Após ter ficado em segundo na primeira prova da série principal do Concurso Internacional de Salto de Stuttgart (Alemanha), com Gandini Baloubet Du Rouet, Rodrigo Pessoa volta a competir neste domingo, no Grande Prêmio, com o holandês campeão olímpico Jeroen Dubbeldam, o suíço Markus Fuchs, campeão da Copa do Mundo, e o alemão Ludger Beerbaum, líder do ranking da Federação Eqüestre Internacional. Na Sociedade Hípica Paulista, Álvaro Affonso de Miranda Neto (Audi San Diego) pode conquistar o título estadual.