Rodrigo Pessoa compete na Alemanha Depois do quinto lugar obtido no Grande Prêmio de Paris-Bercy, a competição de estréia no circuito europeu de 2002 para Gandini Baloubet du Rouet, o cavaleiro Rodrigo Pessoa volta a competir nesta sexta-feira com o sela francesa de 12 anos no Concurso Internacional de Salto de Dortmund, na Alemanha.