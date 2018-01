Rodrigo Pessoa compete na Dinamarca O campeão mundial de hipismo Rodrigo Pessoa contará com sua principal montaria no Concurso Internacional de Salto de Aarhus, na Dinamarca, que começa nesta sexta-feira e termina no domingo. A disputa é a segunda seletiva européia para a Copa do Mundo de Hipismo, prevista para ser realizada em maio de 2002, em Leipzig, na Alemanha. A novidade do brasileiro é a estréia do sela francesa Gandini Baloubet Du Rouet na temporada, especialista na modalidade, com três títulos da Copa do Mundo, sempre conduzido por Rodrigo Pessoa. "Estou confiante em uma boa atuação no torneio", afirmou o atleta.