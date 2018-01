Rodrigo Pessoa compete nos EUA O cavaleiro Rodrigo Pessoa, medalha de ouro em Atenas, está em Palm Beach, Flórida (EUA), para disputar o circuito americano Winter Equestrian Festival, com premiação de US$ 3 milhões. Rodrigo, casado com a americana Keri Potter, que monta pelo Brasil, levou 10 cavalos, mas o medalhista de ouro Baloubet du Rouet chegará à Flórida apenas no fim de fevereiro.