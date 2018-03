Rodrigo Pessoa desiste da Copa do Mundo Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet estão fora da disputa do título da Copa do Mundo de Hipismo, em Milão, Itália. O conjunto, que é tricampeão do torneio, foi afastado da luta pelo tetra por causa de uma contusão do cavalo, que ainda saltou nesta quinta-feira, mas foi retirado após avaliação do veterinário Thomaz Montello. No aquecimento, Rodrigo sabia que Baloubet não estava bem, o que se confirmou na pista, com as duas faltas cometidas (foi 17º colocado) e o temperamento alterado do animal que sentia dores na coluna. Baloubet voltará para a Bélgica e passará de 15 à 20 dias numa clínica de recuperação, para fisioterapia e massagem. Após a prova, o veterinário e Rodrigo concluíram que não valia a pena forçar Baloubet, em ano olímpico. "O resultado do primeiro dia não foi bom. Para lutar pelo título tudo tinha de ser 110% (seriam necessárias duas vitórias). Sendo assim, não valia a pena", explicou o cavaleiro brasileiro, que vai ser pai em julho - sua mulher, Kerri, está grávida de uma menina. O vencedor da prova, nesta quinta-feira, foi o suíço Markus Fuchs, montando Tinka?s Boy (68s35). No sábado, Rodrigo participa da cerimônia de despedida dos concursos de Lianos, um cavalo de 17 anos, com o qual o brasileiro ganhou o Mundial de Roma, em 1998.