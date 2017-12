Rodrigo Pessoa disputa prova na Suíça Rodrigo Pessoa participa de quinta a domingo do Concurso Hípico Internacional de Genebra, na Suíça. No sábado, montando Lianos, o brasileiro disputará o Top 10 Ranking, que reunirá os dez mais bem colocados cavaleiros do ranking da Federação Eqüestre Internacional. Nesta quinta-feira, ele salta pela prova qualificatória com Baloubet du Rouet.