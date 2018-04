Rodrigo Pessoa disputa prova na Suíça A temporada 2002 do cavaleiro Rodrigo Pessoa começa nesta quinta-feira, quando ele disputará o Concurso Internacional de Saltos de Zurique, na Suíça. Este é o primeiro de uma série de torneios do ano, em que se destacam a Copa do Mundo de Leipzig, na Alemanha, em maio, e o Mundial de Jerez de la Frontera, na Espanha, em setembro. Em Zurique, o brasileiro terá à disposição Gandini Lianos, Gandini Taylor Made e Gandini Melina.