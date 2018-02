Rodrigo Pessoa é 13.º em Copa do Mundo O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando Baloubet du Rouet, terminou neste domingo em 13.º lugar na etapa de Londres da Copa do Mundo de saltos. Rodrigo começou bem e zerou o primeiro percurso, mas acabou cometendo três faltas na segunda passagem. A disputa foi vencida pelo inglês Richard Davenport, montando Laguina, que não perdeu nenhum ponto. Nesta segunda-feira, Rodrigo e Baloubet participam do Grande Prêmio de Londres, também no Olympia Horse Show.