Rodrigo Pessoa é 2º em Wiesbaden O cavaleiro Rodrigo Pessoa (Taylor Made) foi o segundo, entre 30 conjuntos, no Audi Championat, neste domingo, no Concurso Internacional de Saltos de Wiesbaden. Além dele, só o alemão Marcus Ehning (For Pleasure) não cometeu faltas. No desempate, Ehning zerou a pista em 47s47. Rodrigo foi mais rápido (42s24), mas cometeu uma falta. Ele salta o GP, nesta segunda-feira, com Lianos.