Rodrigo Pessoa é 3º na Alemanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando Baloubet du Rouet, obteve neste domingo, na Alemanha, o terceiro lugar no GP de Donaueschingen. O conjunto fez pista limpa nos dois percursos e completou o desempate, com obstáculos a até 1,60 metro, em 49s99. ?Baloubet voltou a saltar como no início do ano?, festejou Rodrigo, que no próximo fim de semana disputa o Torneio Internacional de Wiesbaden, também na Alemanha.