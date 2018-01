Rodrigo Pessoa é atração na Alemanha Rodrigo Pessoa, atual campeão mundial de saltos, disputa de quinta a domingo o Concurso Internacional de Aach, na Alemanha. O brasileiro saltará as provas da série principal com Baloubet du Rouet. Nas intermediárias, terá à disposição Get Even, Taylor Made e O?Driscoll. Esta será a terceira competição seguida de Baloubet du Rouet, que saltou na semana passada, em Mesikon, na Suíça (Rodrigo ficou em 14º lugar), e há duas semanas, em Donaueschingen, na Alemanha, onde o cavaleiro do Brasil foi terceiro colocado.