Rodrigo Pessoa é campeão em Genebra O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa conquistou neste domingo o título do Grande Prêmio de Genebra, quarta etapa da Copa do Mundo 2004/05. Montando Baloubet du Rouet, o brasileiro zerou o percurso em 38,8 segundos, superando o alemão Christian Ahlmann. No sábado, Pessoa já havia conseguido o segundo lugar na prova que reuniu os 10 melhores cavaleiros do mundo. Apesar da conquista, o brasileiro anunciou que Baloubet terá de passar por exames médios na próxima terça-feira para determinar se o cavalo poderá saltar nas próximas etapas da Copa do Mundo que ainda ocorrem neste ano. Com a vitória, Pessoa somou 23 pontos na classificação geral do Mundial e ocupa a oitava posição no ranking. O líder é o holandês Wim Schroder, com 46 pontos. A final da Copa do Mundo ocorre em abril em Las Vegas, mas o brasileiro acredita que poderá recuperar posições. "Foi bom largar cedo na temporada com 23 pontos e vamos ver se somamos pontos antes do final do ano", afirmou o brasileiro, que obteve um prêmio de cerca de R$ 75 mil pela vitória de ontem. Pessoa concluiu seu percurso em um tempo considerado como "insuperável" pelo alemão Ahlmann. EXAMES - Tendo conquistado sua primeira vitória no circuito nesta temporada, as atenções de Pessoa se voltam à Baloubet, que passará por exames na terça-feira. O cavalo se machucou no começo de novembro e, apesar de ter participado da prova de ontem, pode tirar o brasileiro da próxima etapa da Copa do Mundo, em Londres na semana que vem. Pessoa, porém, reconheceu que está surpreendido com a recuperação de Baloubet. "Não acreditava que poderia competir ainda neste ano. Pensávamos que ele necessitaria de mais tempo para se recuperar, mas a vantagem de conhecer bem um cavalo é que podemos ajustar o trabalho de forma adequada para que ele esteja em condições de competir. Vamos ver agora o que os exames dizem", explica Pessoa. "É um cavalo intrigante", conclui o brasileiro, que quer escrever um livro sobre Baloubet.