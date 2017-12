Rodrigo Pessoa é campeão na Suíça O conjunto formado por Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet venceu, em Genebra, na Suíça, a Top Ten Final, prova que reúne os dez cavaleiros mais bem classificados no ranking mundial da Federação Equestre Internacional. Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet fizeram dois percursos sem faltas e marcaram 43s44 no segundo, quase dez segundos a menos do que o segundo colocado, o alemão Lars Nieberg com Lucie, que também zeraram os dois percursos com o tempo de 52s58 no segundo. Estes foram os únicos a zerar as duas passagens da prova. "É sempre bom terminar o ano com uma vitória tão importante. Ano passado, eu e Baloubet vencemos o Grande Prêmio final do concurso e este ano já conquistamos a final do Top Ten?, afirmou Rodrigo. Classificação final do Top Ten Final: 1º Rodrigo Pessoa - Baloubet du Rouet - 0/0 - 43s44 - BRA 2º Lars Nieberg - Lucie - 0/0 - 52s58 - ALE 3º Marcus Ehning - For Pleasure - 0/4 - 40s90 - ALE 4º Ludger Beerbaum - Goldfever - 0/4 - 44s91 - ALE 5º Otto Becker - Lando - 0/4 - 46s26 - ALE 6º Robert Smith - Kalusha - 0/4 - 46s26 - ING 7º Malin Baryard - Butterfly Flip - 0/8 - 44s15 - SUE 8º Jos Lansink - Caridor Z - 0/8 - 47s18 - BEL 9º Beezie Maden - Authentic - 0/12 - 45s37 - EUA 10º Maukus Fuchs - Tinka´s Boy - Abandonou