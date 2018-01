Rodrigo Pessoa é favorito na Suíça No pódio nos dois primeiros dias, o cavaleiro Rodrigo Pessoa, com o sela francesa Gandini Baloubet du Rouet, está entre os favoritos ao título do Grande Prêmio do Concurso Internacional de Saltos de Mesikon, que será disputado amanhã, na Suíça, e distribui US$ 500 mil em prêmios. Gandini Baloubet du Rouet não cometeu faltas nas duas primeiras provas da série forte, superando obstáculos de altura máxima de 1,50 metro.