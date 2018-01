Rodrigo Pessoa é quinto em Aach Montando Baloubet Du Rouet, o cavaleiro Rodrigo Pessoa não foi bem e ficou apenas na quinta posição no Concurso Internacional de Saltos de Aach, realizado neste domingo, na Alemanha. O conjunto completou a pista com quatro pontos por falta, no tempo de 41seg20. A vitória foi do alemão Ludger Beerban, líder do ranking mundial da Federação Eqüestre Internacional (FEI), com Gladdys S, sem faltas e no tempo de 39seg99. Na disputa por equipes realizada pela manhã, Rodrigo, com o sela belga Get Even, conseguiu o segundo lugar ao lado da alemã Juliane Rabold, que montou Salber. Eles totalizaram 86seg50, ficando bem próximos dos vencedores, Christipher Gerard/Cushla, da Alemanha, e Michael Whitaker/Tornedo F.C., com 86seg.45. Esta foi a última competição ao ar livre da temporada européia de Baloubet, que depois vai participar das provas indoor (picadeiro coberto), uma de suas especialidades.